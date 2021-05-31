Виктор Ляшко ожидает, что в июне темпы вакцинации населения удастся значительно ускорить.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине медленные темпы вакцинации.

Об этом глава Минздрава рассказал в интервью ТСН.

По его словам, все зависит от количества вакцины, которая есть на территории Украины.

"Мы не можем, ее сейчас нет в той достаточном количестве вакцины, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть. Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac. Полмиллиона Pfizer пришло, полмиллиона доезжает. И полмиллиона в рамках COVAX мы получим на неделе - 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneca", - отметил Ляшко.

Глава Минздрава ожидает, что в июне темпы вакцинации населения удастся значительно ускорить.

"Уже в июне у нас должно быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок", - сказал он.

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Вакцинация против коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX и вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

На "Арене Львов" в субботу, 29 мая, открыли первый центр вакцинации от коронавируса. Также в субботу Центр вакцинации против COVID-19 открылся в Киеве, в Международном выставочном центре на Броварском проспекте. 30 мая массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Одессе.

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Автор: Александр Топчий