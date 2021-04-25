С понедельника на территории Львовской области будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, которые предусмотрены для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Львовская область с понедельника переходит из "красной" в "желтую" зону карантина.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, решение было принято в воскресенье, 25 апреля, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 26 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области, и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".

Стоит отметить, что Министерство здравоохранения сегодня обновило список карантинных зон, и Львовская область там находится в "красной" зоне.

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Автор: Денис Прядко