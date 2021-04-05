Введение усиленных карантинных мер на общенациональном уровне сейчас не обсуждается, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, рассматривают ли в правительстве вопрос о введении локдауна по всей Украине.

Читайте такжеЛокдаун в Киеве: полиция начала проверять спецпропуска и патрулировать паркиОб этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Возникает вопрос соблюдения карантинных условий. Фактически все меры, которые были в «красных» зонах, требуют реакции со стороны правоохранителей и Госпродпотребслужбы, которая отслеживает незаконную торговлю и так далее. То есть необходимо избегать больших скоплений людей, соблюдать масочный режим и так далее. Вопрос общенациональных ограничений сейчас не обсуждается", - сказал он.

Коронавирус в Украине

В Украине 4 апреля было выявлено более 10,1 тыс. новых случаев коронавирусной болезни, умерли 254 человека.

На сегодняшний день в «красной» зоне эпидопасности находятся Киев и 10 областей.

На прошлой неделе в Украине зафиксированы «антирекорды» по количеству больных COVID-19 - их количество превышало по 20 тыс. селовек, также резко увеличилось количество госпитализированных.

Сегодня, 5 апреля, Немчинов предположил, что вскоре в "красную" зону попадут Харьковская и Хмельницкая области.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал увеличение количества COVID-больных за сутки до 25 тысяч в апреле. Сегодня он заявил, что рост уровня заболеваемости COVID-19 ожидается как минимум до 15 апреля.

Главный эпидемиолог Минздрава Наталья Виноград считает, что по самому оптимистичному сценарию эпидситуация в Украине стабилизируется лишь в конце мая.

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Автор: Леся Лещенко