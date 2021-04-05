Утром в понедельник в Киеве резко подскочила цена проезда на такси. Общественный транспорт в столице с сегодняшнего дня - только для владельцев спецпропусков - так киевляне встретили первый день локдауна.

Сегодня, 5 апреля, в Киеве начался жесткий карантин с ограничением в общественном транспорте – проезд только по спецпропускам. Многие жители столицы идут на работу даже пешком, поскольку спецпропуск получить могли далеко не все. Также больше на улицах частного транспорта. А такси накрути цены на проезд в 2-3 раза.

Читайте такжеС 5 апреля в Киеве вводится локдаун: что запрещено и разрешено в столице

А карта Google, по состоянию на 9.00 утра, показывает 8-9 бальные пробки на важнейших транспортных артериях Киева.

Как сообщает корреспондент УНИАН, такси из Харьковского массива до центра Киева - 400 грн, люди пытаются выехать на попутках.

Ситуация в маршрутках Киева

Пока что некоторые маршрутки возят всех без предъявления спецпропусков. Как долго это продлится - пока непонятно. Скорее всего, скоро полиция начнет контролировать процесс, как это было в прошлый локдаун.

Как пишет "Сегодня", многие киевляне стараются попасть в транспорт по старым пропускам, которые действовали в прошлом году, и даже по письмам от работы - если предприятие не успело получить пропуска. Однако таких пассажиров в транспорт не пропускают. У каждого пассажира проверяют новый спецпропуск и удостоверение.

Как работает метро Киева

На входе в метро образовались очереди - Нацгвардия и полиция проверяют спецпропуски и удостоверения. Из-за этого возникают конфликты, потому что не все люди успели получить новый пропуск.

Как говорят владельцы пропусков - людей в метро непривычно мало, ограничения, в целом, поддерживают.

"Зато в метро - кайф", - пишут киевляне, которым таки удалось попасть в "подземку".

На работу - на такси

Из-за проблем с общественным транспортом у киевлян осталось немного вариантов, как добраться на работу. Один из них - такси. Но и здесь не обошлось без сюрпризов. Службы такси подняли цены на проезд, в среднем, в два-три раза. Там, где поездка обходилась в 100-200 грн, придется заплатить около 300-400 грн.

"Киевское такси - все "для людей". А как зарабатываете в локдауне вы?",- жалуется пользователь Евгений Будерацкий.

"Лучшая мотивация никуда не ехать в локдаун - дикие цена на такси. Такого не помню во времена всех карантинов, снегопадов и прочих апокалипсисов. Кому война...",- жалуется пользовательница Юлия Рябчун.

По ее словам, цена на ее маршруте выросла вдвое - с 196 гривень до 416.

"В три раза!!! В три раза взлетели цены на такси для тех, у кого нет спецпропуска на проезд в общественном транспорте. Тот путь, который раньше стандартно Uklon требовал 116 грн, сейчас 360. Такая же цена примерно за проезд в одну сторону нашей няни, которую мы каждый день будем возить на такси эти две недели, потому что мою работу никто не отменял", - жалуется пользовательница Юлия Горичева.

По ее словам, на работе до сих пор не смогли получить спецпропуски на метро из КГГА.

Коронавирус в Киеве: что известно по состоянию на утро 5 апреля

По состоянию на утро 5 апреля в Киеве обнаружили 458 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского головы в Telegram-канале.

За прошедшие сутки от осложнений скончались 32 человека, зато выздоровели – 7. В медицинские заведения госпитализировано 61 больного с подтвержденной коронавирусной болезнью, а также - 409 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонией.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (151), Дарницком (88) и Деснянском районах (72).

Всего с начала пандемии в Киеве COVID-19 выявили в 167 668 человек, умерли -3617, преодолели болезнь - 107 559.

Локдаун в Киеве: что известно

С сегодняшнего дня в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина через критическую ситуацию с коронавирусом. Они введены как минимум до 16 апреля включительно, но они могут быть продлены.

Все школы и детские сады столицы закрыты. Заведения общепита смогут работать только на вынос или в режиме доставки.

Весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам.

По возможности все работники разных заведений и учреждений должны быть переведены на удаленную работу или в отпуск.

За соблюдением локдауна будут следить правоохранители.

Также в Киеве продолжат действовать все ограничения «красной» зоны: в частности будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а на улицах и в общественных местах запрещено находиться без маски.

Поезда «Укрзализныци» продолжат ездить через Киев и область без изменения графика, будет выполняться посадка и высадка пассажиров. В поездах и на вокзале вводится обязательный масочный режим.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Виктория Гордиенко, Влад Абрамов