Местами в очередях стоят до сотни человек.

В Киеве вечером в среду на многих остановках транспорта образовались масштабные очереди из-за ограничения на количество пассажиров в салонах маршруток. Как известно, во время локдауна можно заполнять не более половины сидячих мест.

Издание "РБК-Украина" опубликовало фото очередей на Левом берегу. Возле станции метро "Левобережная" очередь насчитывала порядка ста человек, на "Черниговской" маршрутку ожидало несколько меньше пассажиров.

Во многих маршрутках висят объявления, которые информируют о допуске в салон не более 11 пассажиров.

Как пишет "Сегодня", внушительная очередь также образовалась возле станции "Позняки". Люди начинают собираться на выходе из этой станции.

Карантин в Киеве: усиление ограничений

С 23 марта Киев находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности - транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о пребывании в салоне ограниченного числа пассажиров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован