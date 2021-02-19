Блогер призвал родителей извиниться за поведение своей дочери.

15-летняя киевлянка Лиза Леоненко, которая накануне попала в языковой скандал, оскорбив украиноязычных граждан записанным в TikTok видео, оказалась дочерью государственного служащего.

Об этом в YouTube рассказал блогер и журналист Мирослав Олешко.

Читайте также"Ведете себя, как быдло": на "Укрпочте" в Кривом Роге вспыхнул языковой скандал (видео)

Ссылаясь на данные НАПК, Олешко отметил, что отец девочки работает в Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины.

В то же время мать ребенка – Нина Леоненко – владеет сетью "Панини-гриль". Олешко призвал родителей извиниться за поведение своей дочери, а украинцев бойкотировать их бизнес.

"Русскоязычные киевляне выходили на Майдан за свободу. Русскоязычные киевляне ехали на Донбасс защищать нашу землю. На фронте у нас, а я в окопах бывал, сейчас находится 80% русскоязычных пацанов, которые спокойно разговаривают с украиноязычными. И ни один русскоязычный такого не скажет. Такое скажет только тот, кто ненавидит свою Родину», – отметил блогер.

Что известно о скандале

Блогер из TikTok maybe_lizaaaaa записала видео, в котором оскорбительно высказалась об украинском языке. Ролик вызвал негативную реакцию в соцсетях.

В видео она рассказывает, что около месяца назад выставила видео, в котором рассказала, что не любит украинский язык. Девушка отметила, что её "очень бесит этот язык, особенно его звучание".

"Да всрал**cь мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Чтобы вы понимали насколько я отрицательно отношусь к украинскому языку, я не буду дружить с тем человеком, который разговаривает на украинском", - рассказала Леоненко.

Языковой закон в Украине: что известно

В Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах, услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН