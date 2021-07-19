В Киеве из-за мощной грозы и ливня затопило дороги, что стало причиной пробок.
Как сообщили в патрульной полиции, на проспекте Победы было перекрыто движение в направлении на выезд из города Киева.
Кроме того, из-за погодных условий было затруднено движение по улице Автозаводской.
На карте Google Maps указано, что в городе образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на проспекте Победы, Большой окружной дороге, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, улице Богатырская, а также на Бориспольском шоссе. На ул. Стеценко в Подольском районе не может проехать общественный транспорт.
Пробки в Киеве: какие улицы лучше объехать
- Левый берег
Большая пробка образовалась на Бориспольской трассе (от Fozzy до станции метро "Бориспольская"). По большей части левого берега можно двигаться свободно.
- Правый берег
Пробки наблюдаются на Кольцевой дороге и на Большой Окружной дороге. Затопила станции метро "Академгородок" и "Берестейская". Трудно проехать и возле станций метро "Святошин", "Нивки" и "Житомирская. "Стоят" авто на ул. Верховинная. Водители не могут проехать по ул. Николая Василенко, ул. Машиностраительная и ул. Алексы Тихого. Затруднено движение у станций метро "Сырец" и "Дорогожичи". Ужасные пробки образовались на ул. Елены Телиги, ул. Семена Скляренко, ул. Кирилловская.
- Центр
В Печерском районе движение транспорта относительно свободное. Трудно проехать по бульвару Дружбы народов.
Напомним, сегодня Киев накрыла гроза, в течение нескольких минут затопило улицы некоторых районов. Синоптики прогнозируют дожди до конца дня.
По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине частично начнется похолодание, местами дожди с грозами.
Ливень в Киеве: что известно
- Затопило: в Киеве закрыли станции метро "Берестейская" и "Академгородок" (видео)
- Из-за мощного ливня в Киеве произошел транспортный коллапс (видео)
- Киев "атаковал" мощный ливень: за полчаса - недельная норма осадков (фоторепортаж)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram