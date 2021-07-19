Из-за сильного ливня в Киеве затопило улицы, что стало причиной пробок / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

В Киеве из-за мощной грозы и ливня затопило дороги, что стало причиной пробок.

Как сообщили в патрульной полиции, на проспекте Победы было перекрыто движение в направлении на выезд из города Киева.  

Кроме того, из-за погодных условий было затруднено движение по улице Автозаводской.

На карте Google Maps указано, что в городе образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на проспекте Победы, Большой окружной дороге, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, улице Богатырская, а также на Бориспольском шоссе. На ул. Стеценко в Подольском районе не может проехать общественный транспорт.

Данные google.com.ua

Пробки в Киеве: какие улицы лучше объехать

  • Левый берег

Большая пробка образовалась на Бориспольской трассе (от Fozzy до станции метро "Бориспольская"). По большей части левого берега можно двигаться свободно.

Данные google.com.ua
  • Правый берег

Пробки наблюдаются на Кольцевой дороге и на Большой Окружной дороге. Затопила станции метро "Академгородок" и "Берестейская". Трудно проехать и возле станций метро "Святошин", "Нивки" и "Житомирская. "Стоят" авто на ул. Верховинная. Водители не могут проехать по ул. Николая Василенко, ул. Машиностраительная и ул. Алексы Тихого. Затруднено движение у станций метро "Сырец" и "Дорогожичи". Ужасные пробки образовались на ул. Елены Телиги, ул. Семена Скляренко, ул. Кирилловская.

Данные google.com.ua
  • Центр

В Печерском районе движение транспорта относительно свободное. Трудно проехать по бульвару Дружбы народов.

Данные google.com.ua

Напомним, сегодня Киев накрыла гроза, в течение нескольких минут затопило улицы некоторых районов. Синоптики прогнозируют дожди до конца дня.

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине частично начнется похолодание, местами дожди с грозами.

Ливень в Киеве: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко