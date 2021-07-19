В Киеве сильный ливень значительно замедляет движение транспорта, дороги затопило.

В Киеве из-за мощной грозы и ливня затопило дороги, что стало причиной пробок.

Как сообщили в патрульной полиции, на проспекте Победы было перекрыто движение в направлении на выезд из города Киева.

Кроме того, из-за погодных условий было затруднено движение по улице Автозаводской.

На карте Google Maps указано, что в городе образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на проспекте Победы, Большой окружной дороге, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, улице Богатырская, а также на Бориспольском шоссе. На ул. Стеценко в Подольском районе не может проехать общественный транспорт.

Пробки в Киеве: какие улицы лучше объехать

Левый берег

Большая пробка образовалась на Бориспольской трассе (от Fozzy до станции метро "Бориспольская"). По большей части левого берега можно двигаться свободно.

Правый берег

Пробки наблюдаются на Кольцевой дороге и на Большой Окружной дороге. Затопила станции метро "Академгородок" и "Берестейская". Трудно проехать и возле станций метро "Святошин", "Нивки" и "Житомирская. "Стоят" авто на ул. Верховинная. Водители не могут проехать по ул. Николая Василенко, ул. Машиностраительная и ул. Алексы Тихого. Затруднено движение у станций метро "Сырец" и "Дорогожичи". Ужасные пробки образовались на ул. Елены Телиги, ул. Семена Скляренко, ул. Кирилловская.

Центр

В Печерском районе движение транспорта относительно свободное. Трудно проехать по бульвару Дружбы народов.

Напомним, сегодня Киев накрыла гроза, в течение нескольких минут затопило улицы некоторых районов. Синоптики прогнозируют дожди до конца дня.

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине частично начнется похолодание, местами дожди с грозами.

Ливень в Киеве: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко