Украинские пенсионеры имеют ряд привилегий от государства, среди которых и льготы на проезд в некоторых видах общественного транспорта. Где не должны платить за проезд люди интеллигентного возраста, а где им нужно покупать билет - рассказываем в материале.
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Какие льготы на проезд для пенсионеров есть в Украине
Согласно постановлению Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" украинские пенсионеры могут бесплатно ездить в общественном транспорте.
Льготы пенсионерам на проезд есть в:
- автобусах;
- троллейбусах;
- трамваях;
- пригородных поездах (электричках).
Если говорить о негосударственных маршрутках, курсирующих по городу, то для них перечень льготных категорий, которые водители обязаны перевозить бесплатно, а также тарифы на проезд должны определять местные советы. Информация об этом должна быть в салоне каждой маршрутки и на сайте местного совета.
Важно: подтвердить право на бесплатный проезд пенсионер может своим пенсионным удостоверением, поэтому его нужно носить с собой.
"Установить, что право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда - также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе", - указано в вышеупомянутом постановлении Кабмина.
В каком транспорте льготы пенсионерам на проезд не действуют
Льготы для пенсионеров не распространяются на метро, а также на такси. Также пенсионерам нужно покупать билет для проезда в междугородном транспорте - автобусах и поездах.