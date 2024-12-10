Льготы для пенсионеров в Украине предусматривают бесплатный проезд в некоторых видах транспорта.

Украинские пенсионеры имеют ряд привилегий от государства, среди которых и льготы на проезд в некоторых видах общественного транспорта. Где не должны платить за проезд люди интеллигентного возраста, а где им нужно покупать билет - рассказываем в материале.

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Какие льготы на проезд для пенсионеров есть в Украине

Согласно постановлению Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" украинские пенсионеры могут бесплатно ездить в общественном транспорте.

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Льготы пенсионерам на проезд есть в:

автобусах;

троллейбусах;

трамваях;

пригородных поездах (электричках).

Если говорить о негосударственных маршрутках, курсирующих по городу, то для них перечень льготных категорий, которые водители обязаны перевозить бесплатно, а также тарифы на проезд должны определять местные советы. Информация об этом должна быть в салоне каждой маршрутки и на сайте местного совета.

Важно: подтвердить право на бесплатный проезд пенсионер может своим пенсионным удостоверением, поэтому его нужно носить с собой.

"Установить, что право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда - также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе", - указано в вышеупомянутом постановлении Кабмина.

В каком транспорте льготы пенсионерам на проезд не действуют

Льготы для пенсионеров не распространяются на метро, а также на такси. Также пенсионерам нужно покупать билет для проезда в междугородном транспорте - автобусах и поездах.

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