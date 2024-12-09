Каждый украинец может самостоятельно узнать, какие пенсионные выплаты ему положены.

По данным ПФУ, в 2024 году для выхода на пенсию необходимо было достигнуть 60 летнего возраста и иметь 31 год трудового стажа. У многих украинцев эта цифра больше. Узнайте, на что рассчитывать, если 40 лет стажа - какая будет пенсия.

Сколько будут платить, если 40 лет стажа - пенсия и надбавки

Каждый гражданин Украины, достигший возраста 60 лет, имеющий возможность подтвердить свой трудовой стаж в количестве 40 лет, имеет право выйти на пенсию и получать социальные выплаты по возрасту. Их размер зависит не только от количества отработанных лет, но и от размера зарплаты, и от страхового стажа - количества лет, в течение которых производились страховые взносы.

Также человеку могут быть начислены различные дополнительные выплаты - если 40 лет стажа приобретены на опасном для здоровья предприятии, то, как правило, в таких обстоятельствах украинцу засчитывают год за два или одобряют надбавку.

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Кроме расчета пенсии, важно учитывать, сколько лет трудового стажа нужно для выхода на пенсию. В 2024 году правила такие:

31 год стажа - выход на пенсию в 60 лет;

21 год стажа - выход на пенсию в 63 года;

15 лет стажа - выход на пенсию в 65 лет.

Показатели в дальнейшем будут только расти - в 2025 году для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет подтвердить уже 32 года трудового стажа.

Как посчитать, какая будет пенсия

Что даёт 40 лет трудового стажа? Гораздо большую пенсию, чем у других, но только если человек получал высокую зарплату, все время платил взносы в ПФУ или трудился в тяжелых условиях.

Для того чтобы рассчитать, какая пенсия в Украине вам положена, можно воспользоваться официальным порталом ПФУ и войти в персональный кабинет. Далее найти кнопку "Пенсионный калькулятор" - он сам, без вашего участия, найдет все данные о трудовом и страховом стаже, а также о доходах. Там же необходимо найти функцию алгоритма расчета с учетом стажа, который будет приобретен до вступления человека в пенсионный возраст. Если воспользоваться этой кнопкой, система автоматически выдаст вам ориентировочный размер пенсии.

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