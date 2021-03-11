В мире не так много групп, которые выходят на сцену вот уже более полувека. Культовые британцы во главе с Иэном Андерсоном — из их числа. Известные замысловатыми текстами, шаманскими театральными шоу и гениальными соло на флейте — Jethro Tull и сегодня полны невиданной силы и мощности. И готовы показать ее 8 апреля 2022 года в киевском Октябрьском дворце.

Эта культовая группа доказала, что флейта может быть идеальным рок-н-ролльным музыкальным инструментом. Насчет их жанра до сих пор спорят критики: фолк-рок, арт-рок или, может, прогрессив-рок? Ведь Jethro Tull перевернули представление людей о роке и том, каким он может быть.

Группа начинала с блюза в 1967 году, тяготела к фолку и джазу, заигрывала с электроникой, отдавала дань классике, смешивала все эти жанры в одном альбоме и даже победила Metallica в категории «Лучший хард-рок/хэви-метал исполнитель» на церемонии Grammy Awards 1989.

«Не думаю, что Jethro Tull — рок-группа в том смысле, в котором рок-группами считают Rolling Stones или Motorhead. Наша музыка вводит людей в заблуждение сочетанием различных жанров. Но это и хорошо, потому что она вводит в заблуждение и меня самого», — признается Иэн Андерсон. Сам бессменный лидер группы называет творчество Jethro Tull смесью акустической музыки с роком.

Они всегда были далеки от мейнстрима. Но, несмотря на это, бок о бок с Jethro Tull шагали любовь слушателей и коммерческий успех. 5 их альбомов получили платиновый статус, 11 — золотой. Всего же в мире было продано более 60 миллионов копий альбомов группы.

Шоу — неотъемлемая часть их музыки. Вдохновившись перформансами Джимми Хендрикса и Кейт Эмерсон, Jethro Tull часто удивляли зрителей экстравагантными представлениями с трюками, переодеваниями, шутками и байками. И если сначала на сцену мог выйти в домашнем халате только лидер группы, то позже к таким проделкам прибегали и другие участники группы.

В каком образе появится Иэн Андерсон на киевском концерте — эсквайра, космонавта в белом комбинезоне, грустного клоуна, уличного бродяги со взъерошенными волосами или самого себя — увидим 8 апреля 2022 года.

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Автор: УНИАН