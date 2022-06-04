Государственный флаг Украины, развевавшийся над "Азовсталью" в Мариуполе, передали в экспозицию "Украина - распятие" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Этот флаг удалось спасти из ада сталелитейной. Защитники Мариуполя, вместе с генерал-майором Кириллом Будановым, передали его на пожизненное хранение в музейную коллекцию свидетельств российско-украинской войны.
Во время церемонии передачи глава военной разведки выразил уверенность, что наступит время, когда этот флаг, уже как музейный экспонат, снова побывает в свободном украинском городе Мариуполь.
Отмечается, что на мероприятии присутствовали жены защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в российском плену.
"Невероятную силу духа и несокрушимости излучают эти мужественные женщины. Они полны вдохновения и уверенности, они борются и будут бороться за своих мужей-героев", - отмечается в сообщении.
Ранее украинский военный сообщил, что все "азовцы", которые по приказу командования сложили оружие во временно оккупированном Мариуполе и попали в плен России, сейчас находятся фактически "под крышей" Красного Креста.
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