Захватчики решили путем процедурного затягивания остановить перемещение между районами города и выезд из него.

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе приняли решение об усилении "режима фильтрации".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера на большом совещании российских военных, Донецкой оккупационной власти и коллаборантов Мариуполя было принято решение о необходимости усиления режима фильтрации. Де-факто решили путем процедурного затягивания остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него. Причины две – рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украине. Поэтому будут усилены карательно-поисковые отряды и процесс поиска проукраинского актива", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, российские оккупанты вместе с сепаратистами полностью уничтожили почти 1 300 многоэтажек в Мариуполе, поэтому реальное количество погибших жителей города может быть в разы больше озвученных 22 тысяч.

Теперь оккупанты собираются присвоить оставлены автомобили украинцев, если до 1 июля не появятся их владельцы. Таким образом оккупанты среди прочего заманивают эвакуированных людей обратно в город.

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