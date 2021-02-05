Однозначного мнения по поводу владения короткоствольным огнестрельным оружием в украинском обществе нет. 49% опрошенных считают, что их должна защищать полиция, а 44% - что оружие, которое будет при них. В то же время 39% считают, что собственное оружие повысит их уровень безопасности, а 29% наоборот, предусматривают агрессию от вооруженных граждан.

Граждане Украины недостаточно уверены в защите со стороны правоохранительных органов, но и не выражают высокой поддержки по поводу предоставления права на частное владение короткоствольным огнестрельным оружием для самозащиты.

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Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты опроса об ощущении безопасности и запросе граждан на право вооруженной самозащиты представила сегодня на пресс-конференции заместитель директора исследовательского агентства Info Sapiens Инна Волосевич.

По данным исследования, в украинском обществе доверие к судам и правоохранительным органам является довольно низким: судам доверяют лишь 21% опрошенных, столько же органам прокуратуры, Министерству внутренних дел - 27%, полиции - 40%.

Характерно, что респонденты оценивают уровень преступности в своем населенном пункте меньше, чем в других. Большинство респондентов оценивают уровень преступности по стране как очень высокий, тогда как лишь 29% считают так в отношении собственного населенного пункта. 62% опрошенных чувствуют себя в безопасности, когда идут вечером домой. Более безопасными места своего проживания считают жители сел и небольших городов.

Также 62% респондентов убеждены, что за безопасность граждан отвечает полиция, а 34% - что это личное дело каждого. Больше привыкли полагаться на себя, чем на полицию, в небольших населенных пунктах.

По результатам опроса, 38% считают, что их безопасность улучшится с реформированием полиции, а 21% - что тогда, когда гражданам предоставят возможность носить с собой огнестрельное короткоствольное оружие для самозащиты. Еще 17% считают, что их безопасности будет способствовать введение местной полиции, так называемых шерифов.

Около половины опрошенных считают, что в случае угрозы смогут сами себя защитить. Преимущественно это молодые люди и мужчины. Также половина опрошенных считает, что полиция их не защитит в случае опасности.

Интересно, что почти 20% заявили, что в полицию о преступлении следует сообщать уже после его совершения, когда преступник исчезнет с места происшествия. Они аргументируют, что так безопаснее.

Относительное большинство считает, что в случае противоправных действий надо сначала защищаться самому, а потом уже вызвать полицию. 33% считают, что сначала надо прятаться или убегать, и после этого вызвать полицию. И только 19% указали, что вызвать полицию нужно после того, как преступник оставит место преступления и сопротивление ему оказывать не потребуется, потому что так безопаснее.

Заместитель директора агентства Info Sapiens отметила, что на вопрос, хотели бы вы приобрести короткоствольное огнестрельное оружие для защиты, или вы доверяете защиту своей жизни и имущества полиции, мнения разделились почти пополам - 49% полагаются на полицию, а 44% - хотели бы приобрести такое оружие.

Кроме того, опрошенные заявили, что наличие оружия у граждан повысит уровень уличной преступности - таких 46%, а 37% считают, что снизит. "Здесь мы видим основную причину, почему люди боятся предоставления права на владение короткоствольным огнестрельным оружием", - подчеркнула Волосевич.

На вопрос, как изменится ваш уровень безопасности, если рядом будут находиться граждане с легальным оружием, 39% сказали, что это повысит их уровень безопасности, а 29% отметили, что наоборот, предполагают агрессию от вооруженных граждан.

В итоге Волосевич отметила, что по результатам опроса, однозначного мнения по поводу владения короткоствольным огнестрельным оружием в украинском обществе нет.

Исследования по поводу ощущения безопасности и запроса граждан на право вооруженной самозащиты было проведено 1-3 февраля среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов методом телефонного интервью на основе выборки мобильных номеров. Статистическая погрешность исследования - 2,2%.

Законопроект о легализации оружия в Украине

20 января Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему (№4335).

Законопроектом, среди прочего, в Украине вводится Единый государственный реестр гражданского оружия, устанавливаются основы его ведения.

Также предусмотрено обязательное страхование гражданской ответственности за ущерб, который может быть нанесен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Законопроектом определяются запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы.

Регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему, наследования гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов, хранения гражданского оружия, применения гражданского огнестрельного оружия для защиты и тому подобное.

Кроме того, проектом закона устанавливаются общие принципы ведения специального оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

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Автор: Дмитрий Хилюк