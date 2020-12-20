Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что легализация каннабиса в Украине возможна только в случае употребления ее в медицинских целях, с пользой для здоровья человека.
Читайте такжеКоличество верующих среди молодежи снизилось и ее нужно привлекать в церковь - ЕпифанийОб этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
По его словам, он уже обсуждал вопрос легализации каннабиса с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.
"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях, и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не привело к тому, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", - отметил Епифаний.
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