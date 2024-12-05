Бывший глава МИД будет продолжать жить в Киеве, но одновременно будет работать на должности нерезидента старшего научного сотрудника Центра Белфера (штат Массачусетс).

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не собирается покидать Украину, но в США будет ездить в командировки для отстаивания интересов Украины. Об этом он сообщил в Instagram.

"Я буду жить в Украине. Я буду ездить в командировки в соответствии с законодательством Украины и исключительно в соответствии с ним. Я буду возвращаться из командировки и жить дальше в Украине", - подчеркнул Кулеба.

В частности, он призвал украинцев не верить фейкам. По его словам, информацию о том, что он сбежал якобы в США после отставки, начали разгонять еще уже в сентябре, а сегодня его разгоняют с особым удовольствием.

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"Я давно прошу вас не читать только заголовки в медиа и ТГ-каналы, которые кормят вас только заголовками", - отметил Кулеба.

В этой связи бывший министр привел цитату из оригинального релиза Гарварда: "Работая в должности нерезидента старшего научного сотрудника Центра Белфера, Кулеба будет оставаться в Украине, совершая несколько визитов в Кембридж, штат Массачусетс, в течение учебного семестра для непосредственного взаимодействия со студентами, преподавателями и более широким сообществом Гарварда".

Кулеба добавил, что для него честь присоединиться к сообществу Гарварда:

"Это возможность продвигать украинские интересы на новом уровне. Но нет большей чести чем быть полезным своей стране".

Дипломат сказал, что в любом случае будет и дальше жить в Киеве. "Скоро поеду на Гуцульщину, потом на Полтавщину, потом в Черкасскую область и запишу вам истории оттуда. Я никуда не переезжаю, просто использую свои знания, умения и контакты в мире для нашей с вами страны", - добавил Кулеба.

Дмитрий Кулеба - последние новости

Дмитрий Кулеба трудоустроился в США после своей отставки с должности главы МИД Украины. Он стал сотрудником Центра науки и международных отношений Белфера Гарвардской школы Кеннеди.

Как сообщал УНИАН, с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года Дмитрий Кулеба был вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. С 4 марта 2020-го по 5 сентября 2024-го он занимал должность министра иностранных дел.

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