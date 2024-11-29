По словам дипломата, у Украины пока нет средств и инструментов, чтобы "перевернуть ситуацию".

На поле боя все выглядит плохо. Но в первые месяцы 2022 года все выглядело еще хуже. Об этом в интервью Financial Times заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время, по его словам, у Украины пока нет средств и инструментов, чтобы "перевернуть ситуацию и изменить траекторию того, как происходят события".

"И если так пойдет дальше, мы проиграем войну", - считает дипломат.

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При этом он отметил, что вопрос, почему Запад ничего не делает, обычно является самым сложным.

"То, что я ненавижу в моих разговорах с европейскими и американскими экспертами, а "ненависть" - это слово, которое я обычно не употребляю - это то, что все спрашивают, что Украина готова сделать, что Украина готова принять. И я говорю: ребята, сначала найдите ответ на вопрос, что Путин готов принять. Потому что это место, откуда идет война".

Кулеба также считает, что Украине повезло, что Джо Байден был президентом США в 2022 году.

"Потому что если бы это был кто-то другой, у нас было бы гораздо хуже. В сердце Джо Байдена есть место для Украины. Но его ум был сформирован логикой холодной войны. Вы с ним не говорите о членстве Украины в НАТО. Не говорите ему о ядерном оружии. Потому что это то, что раздражает его", - резюмировал экс-глава МИД Украины.

На днях издание The Wall Street Journal сообщило, что действующий президент США Джо Байден не успеет использовать обещанные деньги на поставку оружия Киеву. По данным СМИ, Вашингтону придется поставлять оружия на сумму более 110 млн долларов в день, чтобы вовремя потратить оставшиеся средства.

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