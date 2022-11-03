Лучше выжить с высоким боевым духом и без электричества, чем с разбитым боевым духом и уступить России, считает министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что рождаемость в Украине повысится на фоне отключений электроэнергии.

"Я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии. … Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я серьезно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств", – сказал министр в интервью испанскому радио Cadena SER.

Он также подчеркнул, что "лучше выжить с высоким боевым духом и без электричества, чем с разбитым боевым духом и уступить России".

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Отключение света в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время участившихся в октябре атак по энергетической инфраструктуре Украины Россия серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

В настоящее время Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

В областях Украины проводятся стабилизационные отключения света по графикам. Они дают возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты после обстрелов.

В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений. А в Сумской, Полтавской и Харьковской областях ввели ограничение потребления электроэнергии, поскольку графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы оказалось недостаточно.

В Киевской области – экстренные отключения, на время которых графики стабилизационных отключений не действуют.

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