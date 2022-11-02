В Укрэнерго отметили, что графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы оказалось недостаточно.

В Сумской, Полтавской и Харьковской областях вводят ограничения потребления электроэнергии.

Как отметили в "Укрэнерго", графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы оказалось недостаточно.

"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены российскими ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

"Это дает возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей", - отметили в компании.

Отключение света в Украине

Из-за массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые Россия начала наносить осенью, власти приняли решение ввести веерные отключения электроэнергии.

В конце октября были введены более длительные отключения для того, чтобы стабилизировать энергосистему страны.

Как поясняли в YASNO, графики составлены на основе ожидаемых ограничений от "Укрэнерго". Отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на ограничение до 250 МВт.

По подсчетам Минэнергетики, от атак российских террористов пострадала по состоянию на 12 октября более трети критической инфраструктуры.

Сегодня, 2 ноября, с 6 часов утра введено в действие графики почасового отключение электроэнергии в ряде регионов Украины.

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