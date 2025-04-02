В Украине больше нет правила, что парковаться на местах для инвалидов должны только люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, рассказала бывшая заместитель министра здравоохранения.

В Украине живет множество людей с инвалидностью. Для них предназначены места на парковке и в общественном транспорте.

Бывший заместитель министра здравоохранения Украины, адвокат Наталья Лисневская рассказала УНИАН, люди с какими диагнозами могут занимать места для инвалидов согласно украинскому законодательству.

Места для инвалидов в метро, автобусе и на парковке

Местами для людей с инвалидностью в любом транспорте и на парковке имеют право пользоваться лица с любой группой инвалидности, независимо от того, вследствие чего эта инвалидность наступила.

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Раньше было ограничение, кто может ставить машину на места для инвалидов - это были только те люди, которые имели инвалидность опорно-двигательного аппарата, но сейчас такого правила уже нет.

Занимать места для людей с инвалидностью в автобусе, метро, поезде нельзя, поскольку это специальные места, отведенные для отдельной категории граждан. Если человек без инвалидности попадется на том, что занял такое специальное место, то ему грозит привлечение к административной ответственности и его могут оштрафовать.

Защищает места для инвалидов в автобусе закон. Так, согласно части 7 статьи 133-1 КУоАП за безосновательный отказ в льготной перевозке лиц с инвалидностью предпринимателей или водителей транспортных средств могут оштрафовать на 850 гривен.

Если, к примеру, место для человека с инвалидностью занял пассажир без особых потребностей, то водитель обязан попросить его освободить льготное место.

Если человеку с инвалидностью сказали, что льготное место занято, он может поинтересоваться, действительно ли его занял гражданин с особыми потребностями. Если оказалось, что там сидит не человек с особыми потребностями, лицо с инвалидностью может обратиться в полицию и сообщить о правонарушении.

"Обычно штрафы не накладывают до появления человека с инвалидностью. То есть лицо, которое заняло место для человека с инвалидностью, не накажут, если человек с инвалидностью вовремя сможет быть обеспечен местом", - добавила адвокат.

Если лицо заняло место для человека с инвалидностью на парковке, то это нарушение правил дорожного движения, и за это штрафуют.

Если все места для людей с инвалидностью на парковке заняты, такие граждане могут бесплатно занять любое свободное место.

Можно ли занимать места для инвалидов в поезде

По словам адвоката, это специальное место, и обычный человек купить его не имеет права. К примеру, когда "Укрзализныця" продает билеты и до последнего момента остаются билеты для людей с инвалидностью, то все равно их не должны продавать другим, поскольку человек с особыми потребностями может прийти и выкупить специальное место.

Государство возмещает перевозчикам льготную перевозку людей с инвалидностью, поэтому такие билеты обычно дешевле. Кроме того, места для инвалидов могут быть в чем-то удобнее.

справка Наталья Лисневская Адвокат Наталья Лисневская окончила факультет Психологии КНУ имени Тараса Шевченко. Была заместителем министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг. С 2010 года ведет активную юридическую, научную, популяризаторскую и адвокатскую практику в сфере медицинского права.

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