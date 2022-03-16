Ребенка может сопровождать один из родителей, бабушка, дедушка, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим или другое лицо, уполномоченное одним из родителей.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напомнил правила пересечения границы в условиях войны для детей в возрасте до 16 лет.

Об этом говорится в Telegram-канале ЦПД.

Ребенка может сопровождать один из родителей, бабушка, дедушка, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим или другое лицо, уполномоченное одним из родителей.

Для выезда в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетнего брата, сестры, мачехи, отчима должны присутствовать документы, подтверждающие семейные связи сопровождающего лица с ребенком (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и тому подобное).

Нотариально удостоверенное согласие одного из родителей на выезд ребенка за границу требуется в случае выезда ребенка в сопровождении лица, которое не является одним из его родителей, бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, мачехой или отчимом. Заверить справку можно в органах опеки и попечительства органов местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, ранее в ООН заявили, что по состоянию на 15 марта Украину из-за войны покинули уже 3 миллиона беженцев. Большинство из них это женщины с детьми.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова при этом сообщила, что по состоянию на 16 марта российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 украинских детей ежедневно, всего с 24 февраля уже погибли 103 ребенка.