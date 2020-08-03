Допрашивали отца: оккупанты семь часов не выпускали из Крыма семью с двумя малолетними детьми
23:54, 03 августа 2020Общество
233 0
Семья живет в Киеве, а в оккупированный Крыму ездили навестить своих родителей.
После 18:00 семью выпустили из оккупированного полуострова / фото УНИАН
3 августа с 11:00 утра российские оккупанты на административной границе Каланчак между оккупированным Крымом и Херсонской областью держали семью Исляма и Диляры Карашаевых с двумя малолетними детьми.
Об этом сообщил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.
Читайте такжеОккупанты начали штрафовать за попытку пересечь админграницу с Крымом по украинскому паспорту
Семья живет в Киеве, а в оккупированный Крыму ездили навестить своих родителей.
Чубарову сообщили, что все это время оккупанты ФСБ допрашивали Карашаева.
После 18:00 семью таки выпустили из оккупированного полуострова.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter