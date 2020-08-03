Допрашивали отца: оккупанты семь часов не выпускали из Крыма семью с двумя малолетними детьми

Семья живет в Киеве, а в оккупированный Крыму ездили навестить своих родителей.

3 августа с 11:00 утра российские оккупанты на административной границе Каланчак между оккупированным Крымом и Херсонской областью держали семью Исляма и Диляры Карашаевых с двумя малолетними детьми.

Об этом сообщил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

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Семья живет в Киеве, а в оккупированный Крыму ездили навестить своих родителей.

Чубарову сообщили, что все это время оккупанты ФСБ допрашивали Карашаева.

После 18:00 семью таки выпустили из оккупированного полуострова.

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