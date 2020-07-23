"Был готов умереть, но старался, чтобы люди не погибли": Кривош на суде рассказывает о деталях захвата в Луцке

Кривош сказал, что подробнее о разговоры с Зеленским расскажет на конечной стадии суда.

Максим Кривош, который ранее захватывал автобус с пассажирами в Луцке, в суде во время избрания ему меры пресечения заявил, что его условие выполнил только президент Владимир Зеленский и его не беспокоит, что видео уже удалили.

Об этом говорится в прямой трансляции с заседания Общественного суда.

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"(Применил оружие – ред.), потому что 9 часов никто не собирался выполнять ни одного требования. Я рассчитывал, что хотя бы кто-то из перечисленных – там 24 человека. Хотя бы тот же Шевчук (Святослав – глава УГКЦ)... То есть владыки всех церквей, хоть кто-то из них первый сделал бы заявление, то что я просил. А на следующий день можно было просто написать "да, я это сделал ради того, чтобы спасти людей" и убрать запись. Все очень просто. Но никто не пошевелил пальцем за это время. Единственный только Зеленский позвонил в конце. Мы с ним поговорили по телефону. После этого я выпустил людей", - сказал он на суде.

"Я сдался сам, вы видели, что не было никакого штурма и выпустил людей".

"Я был готов умереть вчера".

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Кривош также считает, что несмотря на то, что видео со словами Зеленского удалили, его смогли посмотреть и скачать тысячи людей, поэтому это не проблема.

На вопрос, почему он хотел, чтобы люди посмотрели фильм "Земляне", Кривош ответил, что "каждый сам имеет свою голову" и после просмотра сделает выводы.

Кривош сказал, что подробнее о разговоры с Зеленским расскажет на конечной стадии суда.

Он отказался ответить, откуда взял оружие и заявил, что захват автобуса с людьми является действенным методом против государства, которое является "основным террористом и понимает только силу".

На вопрос, доволен ли он последствия своих действий, Кривош ответил, что был готов умереть, но старался, чтобы люди не погибли.

Он рассказал, что взял псевдоним "Максим Плохой", чтобы его потом не упрекали, что он считает себя лучше других.

Как сообщал ранее УНИАН, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан.

Кривошу 44 года, он дважды судим. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников с угрозой убийства людей, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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