Ожидается, что в этом году крещенские купания будут не такими массовыми, как прошлые годы.

В день Крещения, 19 января, люди по всей Украине ныряют в проруби. В этом году, как ожидается, желающих пойти на крещенские купания будет меньше, все из-за трескучего мороза и пандемии коронавируса.

УНИАН побывал на столичном Гидропарке и заснял смельчаков, не побоявшихся нырнуть в ледяную воду в этот праздник.Читайте такжеКрещенские купания: врач рассказал, кому особо опасно погружение в прорубь (видео)

Купание на Крещение: что нужно знать

Ежегодно 19 января отмечается большой церковный праздник, посвященный Крещению Господню. В этот день люди вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник Крещения известен своими интересными традициями, главной из которых является купание в реке или озере с освященной водой.

В ПЦУ заявили, что массовые крещенские купания не являются давней украинской традицией, и таким образом не получится "смыть грехи".

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что одноразовое купание в ледяной воде на Крещение не может закалить и укрепить организм, поскольку закаляться нужно систематически, ежедневно контактируя с холодной водой.

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Автор: Ольга Робейко