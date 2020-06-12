Хотел воссоединиться с семьей: на КПВВ в Марьинке умер мужчина

После долгих часов ожидания у мужчины случился сердечный приступ.

Возле КПВВ в Марьинке умер мужчина 1961 года рождения.

Об этом в Facebook сообщает мониторинговой миссии ООН по правам человека.

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Как сообщается, мужчина провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой Правительством, и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке.

С 10 июня, после того, как Украина возобновила работу КПВВ, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения.

"Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой попасть на следующий день на территорию, контролируемую самопровозглашённой "Донецкой народной республикой". Через несколько часов он умер от сердечного приступа", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 10 июня был частично возобновлен пропуск людей и транспорта в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Однако с начала возобновления пропуска никто из людей так и не смог пересечь линию разграничения. Гуманитарные дорожные коридоры остаются заблокированными оккупантами,

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