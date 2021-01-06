Следующее заседание суда по делу экс-главы МИД состоится 14 января.

Экс-министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, обвиняемому в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, продлили срок пребывания в СИЗО до 5 марта.

Об этом в Facebook сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.

«Кожару оставили в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в 14 млн грн (такой же, как и был ранее)», - написала она, информируя о состявшемся вчера заседании Киево-Святошинского суда.

По словам Старицкой, судья «учла и признала доказанность его вины в убийстве, а это значит, что в деле неоспоримо есть доказательства его вины».

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«Также судья удовлетворила ходатайство прокурора и признала, что Кожара должен находиться под стражей, так как он может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников», - написала дочь Старицкого.

Она сообщила, что следующее заседание состоится 14 января в 14:00 в Киево-Святошинском суде.

Дело Кожары: что известно

21 февраля 2020 года бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области. Сначала в полиции заявили, что мужчина покончил с собой, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу. По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".

22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства в умышленное убийство – по ч. 1 ст. 115 УК.

25 марта Кожару задержала полиция, а 27 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн. Адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу.

10 апреля полиция сообщила о подозрение жене Кожары в даче заведомо ложных показаний. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.

18 мая суд уменьшил размер залога Кожаре до 2,1 млн грн. 21 мая Кожара внес залог и вышел из СИЗО.

13 июля суд продлил Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 августа с возможностью внесения залога в размере свыше 14 млн грн.

23 декабря Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении Кожары.

5 января 2021 года суд начал рассматривать дело Кожары.

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Автор: Инна Андалицкая