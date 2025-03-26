'Ковальская' уничтожает береговую линию и пренебрегает экологическими нормами при намыве песка возле острова Водников, - активист

Одна из компаний, принадлежащая группе "Ковальская" занимается намывом песка с нарушением норм, а контролирующие и правоохранительные органы пренебрегают обращениями местных жителей, которые страдают от шумных работ. Об этом сообщил общественный активист и предприниматель Евгений Шевченко, который проживает с семьей на острове Водников и наблюдает эту картину ежедневно.

"Уже который месяц киевляне просыпаются под звуки гудящих моторов барж и земснарядов компании "Ковальская", которая добывает песок со дна реки Днепр - возле столичных Осокорков и острова Водников. Для понимания проблемы: представьте, что вам под окна подогнали мусоровоз, и он по кругу загружает и выгружает мусор, состоящий из консервных банок и старого рояля. К процессу подключены громкоговорители, а само действо начинается в 5 утра и продолжается до глубокой ночи. И так каждое утро, день за днем, месяц за месяцем", - отметил он.

По его словам, местные жители обращались в различные инстанции, однако их каждый раз "футболят по кругу, а результат за три года равен нулю".

Видео дня

"Водная полиция и ее начальник Юхта Александр говорит, что они "тупо не имеют полномочий", Киевская городская военная администрация и ее глава Тимур Ткаченко лично продолжает еженедельно выдавать "Ковальской" разрешение на движение барж, в том числе во время нерестового запрета, Минэкологии, выдавшее разрешение на добычу песка с многочисленными нарушениями действующего законодательства, никак не контролирует последствия, не обращает внимания на многочисленные жалобы местных жителей, и почему-то не видит угрозы экологической катастрофы", - отметил Евгений Шевченко.

Он подчеркнул, что по факту государство и город заплатят деньгами налогоплательщиков, когда возникнет необходимость укреплять берег.

"Так же, как киевляне годами платят за бесконечные ремонтные работы Южного моста, под которым "Ковальска" таким же образом размыли дно. Отдельный вопрос, когда с барж в очередной раз разливается горючее и уничтожает водоем и его живой мир. В то же время "бизнесмен" Сергей Пилипенко, владелец "Ковальской", под патронатом коррупционеров продолжает уничтожать береговую линию, вымывая тысячи тонн песка и ставя под угрозу сотни домохозяйств. Река загрязняется, а дохлая рыба уже никого не удивляет. Заместитель генпрокурора в прошлом году согласился с коллективным заявлением по этому произволу, направил в суд требование об отмене данной лицензии, но Киевский окружной админ.суд в лице судьи Кочановой П.В. уже больше года не в состоянии вынести решение. Поэтому в итоге имеем полный игнор и пренебрежение интересами киевлян и угрозой экологической катастрофы - полное бездействие столичной власти и мэра Виталий Кличко. Водная полиция демонстрирует абсолютное равнодушие", - отметил Евгений Шевченко.

Напомним, год назад компанию из группы Ковальская был запущен процесс по лишению права добывать песок в Киеве. Заместитель генерального прокурора обратился в Киевский окружной административный суд (КОАС) с иском, которым просит признать противоправными ряд действий и решений Государственной службы геологии и недр Украины, Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых и отменить специальное разрешение №6346, предоставленное ООО "Сенд Контракт" на добычу песка месторождения "Осокоры" в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: