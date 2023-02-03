Эксперт убежден, что ликвидировать коррупцию возможно, но количеством посадок это не решается.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ и эксперт по военной контрразведке Михаил Притула убежден, что коррупцию в Украине можно побороть за считанные месяцы. Однако для этого прежде всего необходима политическая воля и изменение законодательства.

"Коррупцию в Украине можно преодолеть буквально за два месяца. Для этого надо не ловить большое количество коррупционеров, потому что это не приводит к их уменьшению, а нужно просто вычистить наше законодательство от коррупционно емких нормативных актов. То есть проблема нашего законодательства в его историческом становлении родом из Советского Союза, а затем происходили определенные изменения в истории нашей страны. Много законов, постановлений Кабинета Министров, распоряжений, нормативных актов местных органов власти – все они принимались по принципу поста ГАИ, то есть "дальше не поедешь, пока не заплатишь", – рассказал он в эфире "Эспрессо".

По словам Притулы, если власть желает избавиться от коррупции в Украине, необходимо посадить несколько групп юристов, которые бы вычистили большое количество нормативных актов, и властью президента по 146 ст. Конституции Украины, властью Верховной Рады, премьер-министра Украины в дальнейшем отменить все эти нормативные акты.

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"Большинство из нормативных актов является основой для коррупции в Украине. Нам единственное, что нужно на сегодня, – это политическая воля для того, чтобы преодолеть коррупцию. Ликвидировать коррупцию возможно, но количеством посадок это не решается", – подчеркнул эксперт.

Борьба с коррупцией в Украине

2 февраля 2023 года в СБУ сообщили, что правоохранители разоблачили и заблокировали масштабную коррупционную схему, которую организовало руководство Сумской областной военной администрации. Чиновники присваивали государственные средства, выделенные региону на ликвидацию последствий боевых действий и обстрелов российскими оккупантами, в частности, на восстановление инфраструктуры.

Кроме того, была ликвидирована масштабная схема присвоения государственных денег, выделенных на развитие военной инфраструктуры Сил обороны. По данным СБУ, к сделке причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения.

В августе 2022 года Служба безопасности Украины ликвидировала коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Она заключалась в системном получении незаконного вознаграждения (взяток) от предпринимателей за согласование разрешительной документации.

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