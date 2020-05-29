Четыре региона Украины пока не готовы к переходу на второй этап смягчения карантина

Согласно показателям эпидемической ситуации, остаются неготовыми ослаблять карантинные ограничения Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Четыре регионы Украины остаются неготовыми к переходу на второй этап смягчения карантина.

Об этом свидетельствует проведенный Министерством здравоохранения анализ эпидемической ситуации по состоянию на 29 мая.

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Согласно показателям эпидемической ситуации в регионах, а именно: инцидентности, загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных COVID-19, и количества тестов на коронавирус, ко второму этапу ослабления карантина остаются неготовыми Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Согласно данным Минздрава, Волынская, Днепропетровская и Закарпатская области, которые вчера, 28 мая, еще были не готовы к ослаблению карантина, могут переходить к ослаблению ограничений.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

В частности, правительство ввело определенные показатели эпидемической ситуации в регионах, а именно: инцидентность - это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, которая должна составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и имуноферментого анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

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