Ученики начальной школы могут перейти на дистанционное обучение по желанию родителей.

В Одессе с 15 марта из-за ухудшения эпидситуации ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, отметив, что в городе обостряется ситуация с распространением коронавируса.

"Послушала доклад на заседании комиссии техногенно-экологической безопасности (директора Департамента здравоохранения горсовета) Елены Якименко. Количество больных в городе стремительно растет. Люди устали, почти не соблюдаются меры безопасности. Планируем, что с 15 по 19 марта 5-11 классы будут учиться дистанционно", - отметила Буйневич.

В дальнейшем, с 22 по 26 марта для 1-11 классов будут объявлены каникулы.

Классы начальной школы по решению родителей и учителей также могут перейти с 19 марта на дистанционное обучение.

По информации Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 192 жителя Одессы, в целом по региону зарегистрированы 372 новых случая заболевания.

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С начала пандемии, по состоянию на 5 марта, в Одесской области зарегистрированы 87 тыс. 582 больных COVID-19, из них 39 тыс. 524 человека - жители Одессы.

Коронавирус в Украине: адаптивный карантин

17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни эпидемической опасности.

26 февраля областная комиссия ТЭБ и ЧС решила с 27 февраля усилить карантинные ограничения в Черновицкой области. Согласно решению, с 27 февраля по 9 марта включительно в области запрещена работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки; учебных учреждений, кроме учреждений дошкольного и специального образования; развлекательных центров. Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

Кроме того, усиленный карантин уже введен с 22 по 28 февраля на Ивано-Франковщине. В регионе действуют ограничения "красной зоны", общественный транспорт работает в режиме спецперевозок. Также на Ивано-Франковщине создано 16 блок-постов для предотвращения распространения коронавируса.

"Укрзализныця" с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в этом регионе.

3 марта в Житомирской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Автор: Лариса Козовая