Также из-за пандемии некоторые переселенцы не могли оплатить аренду жилья и возвращались на оккупированные территории.

Около 35% внутренне перемещенных лиц заявили о проблемах с получением социальных выплат во время карантина.

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Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего опроса внутренне перемещенных лиц были представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам менеджера программ Представительства МОМ в Украине Романа Лунина, в ходе опроса около 35% ВПЛ сообщили о проблемах с получением социальных выплат во время карантина.

"28% из них не могли получить выплаты, потому что не выходили из дома, чтобы не заразиться, 14% - не могли воспользоваться транспортом, 6% сообщили, что местный банк или почтовое отделение сократили часы работы, а 3% рассказали, что служба доставки, доставлявшая соцвыплаты, не работает", - отметил он.

Лунин также уточнил, что 60% ВПЛ проживают в арендованном жилье, поэтому столкнулись с финансовыми трудностями во время карантина.

Кроме того, Лунин рассказал, что из-за пандемии были и случаи, когда переселенцы не могли оплатить аренду жилья и возвращались на оккупированные территории.

В ходе опроса ВПЛ, которые вернулись на не подконтрольную правительству Украины территорию, сообщили, что наиболее распространенными для них является проблема безопасности жизни и здоровья и проблема с доступом к лекарствам, ведь часто врачи выписывают медпрепараты, которых нет на оккупированных территориях.

Представительство МОМ в Украине с марта по июнь провело два раунда регулярного опроса внутренне перемещенных лиц. Опрос проводился среди более 12 тысяч респондентов по телефону и методом личного интервью, в том числе и с ВПЛ, которые вернулись на не подконтрольные правительству территории.

Сегодня стало известно, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий попросило выделить 25 млн грн из государственного бюджета для обеспечения внутренне перемещенных лиц временным жильем в 2021 году.

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Автор: Антонина Доломанжи