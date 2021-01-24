В его чемоданах были вещи под названием таких брендов как "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler" и "Pierre Cardin".

В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали иностранца с 200 кг брендовой одежды без декларирования.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что информацию о возможном правонарушителе предоставили сотрудники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Попытке ввоза в Украину большого количества брендовых вещей помешали в пункте пропуска "Борисполь" пограничники, сотрудники Службы безопасности Украины и таможни.

"Вчера вечером во время оформления пассажиров авиарейса из Турции правоохранители вывели из общего потока гражданина Азербайджана. Во время осмотра его чемоданов обнаружили более 200 кг товаров известных торговых марок без соответствующего декларирования. Скорее всего, иностранец надеялся на удачу и думал, что проверке он не подлежит", - рассказали пограничники.

Так, тщательно набитые в чемоданах куртки, брюки, сумки, постельное белье и еще много других вещей под названием таких брендов как "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler" и "Pierre Cardin" - изъяты в установленном порядке.

На нарушителя составлены материалы о нарушении таможенных правил.

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Автор: Таня Поляковская