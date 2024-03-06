Руководство "Столицы групп" находится вблизи места происшествия.

Stolitsa Group неприятно поражена фактом пожара вблизи озера Тягле, что на киевских Осокорках. Это не только вред для экологии города Киева, но и очередной вызов для успешного завершения нашей компанией достройки ЖК Эврика и ЖК Патриотика обанкротившегося банка "Аркада".

На данный момент руководство "Столицы групп" находится вблизи места происшествия и обратилось к ГСЧС с предложением оказать максимальное содействие в ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в нескольких километрах от строительной площадки.

Мы обращаемся в правоохранительные органы с требованием в максимально сжатые сроки выяснить причины возгорания, возможных причастных и сообщить общине Киева о результатах расследования.

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Просим СМИ проверять информацию через достоверные источники и не становиться участниками целенаправленной информационной атаки на нашу компанию, которую, пользуясь трагической ситуацией, развернули отдельные физические лица и организации.

Stolitsa Group оставляет за собой право отстаивать свою деловую репутацию в судебном порядке. Отдельно просим правоохранителей выяснить мотивы "источников", которые распространяют манипулятивные и лживые заявления в адрес нашей компании.