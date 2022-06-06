Представители СМИ сейчас умело противостоят всем вызовам информационной войны, противодействуя дезинформации, отметил Наев.

Командующий силами обороны Сергей Наев обратился к журналистам по случаю их профессионального праздника, который отмечается 6 июня, - Дня журналиста.

Соответствующая запись опубликована в Facebook командования Объединенных сил ВС Украины.

В своем видеообращении генерал-лейтенант Наев отметил, что на сегодня журналистам приходится непрерывно и напряженно работать в поисках лучшего, реалистичного и объективного освещения событий. Кроме того, представители СМИ сейчас умело противостоят всем вызовам информационной войны, противодействуя дезинформации.

"С началом полномасштабного вторжения вы (журналисты, - УНИАН.) находитесь на передовых рубежах войны, оперативно освещая ужасные события военного безумия. Вы не считаетесь с усталостью, теряете иногда здоровье и жизнь для донесения сообществу кровавых картин, на которые способен международный терроризм нового типа", - подчеркнул Наев.

Также он добавил, что журналисты первыми показали миру лицо героев, рассказали об их мужестве и самопожертвовании в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Благодаря вам (журналистам, - УНИАН.) цивилизованный мир увидел всю боль, страдания и муки детей, женщин, стариков. Несмотря на трудности в получению информации, вы умело доносите правду, развенчивая истинные намерения страны-агрессора", - добавил командующий силами обороны.

Он пожелал журналистам и дальше быть носителями правды и величия украинского народа, пожелал им мира и покоя и чтобы их дома наполнились радостным детским смехом.

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