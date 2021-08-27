Неравнодушных потребителей просят сообщать, если они увидят такую продукцию на прилавках.

В Украине запретили поставки и продажу пластиковых музыкальных игрушек в виде лягушек из-за несоответствия норм безопасности их для рынка.

Об этом сообщили 27 августа в главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"При проведении внеплановой проверки выявлена ​​продукция, не соответствующая требованиям законодательства по безопасности: музыкальная игрушка "Зверюшки малыши" (артикул PL-719-74, дата изготовления - август 2019 года, страна-производитель - Китай)", - говорится в заявлении регулирующего ведомства.

Читайте такжеВ Харькове нашли опасный импортный сырКак оказалось, массовая доля свинца в милой игрушке, которая внешне напоминает лягушку, была превышена в 164 раза.

В связи с этим поставщику этой игрушки запретили поставлять ее на украинский рынок. А неравнодушных потребителей просят сообщать, если они вновь увидят ее на прилавках.

Стоит отметить, что, согласно данным сервиса "Все цены", такие игрушки можно найти в двух крупных торговых сетях детских товаров: "Антошка" и "Дитячі мрії".

Напомним, в прошлом году при пересечении границы в Закарпатской области был задержан гражданин России, который пытался ввезти оружие под видом детских игрушек.

Автор: Станислав Кожемякин