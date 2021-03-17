Лидерами голосования стали проректоры Киевского национального университета Владимир Бугров и Александр Рожко.

Бывший председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщает ВВС Украина со ссылкой на источники, близкие к руководству КНУ, Литвин занял четвертое место с результатом около 4% голосов.

Лидерами голосования стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали, соответственно, около 44% и 15%.

Официальные результаты голосования будут обнародованы позже.

Кто станет руководителем столичного вуза, станет известно после того, как состоится второй тур голосования.

Выборы нового ректора проводят в связи с тем, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который занимал должность с октября 2015 года, закончились.

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Выборы ректора КНУ имени Шевченко

Согласно письму Министерства образования и науки, на должность ректора Киевского национального университета имени Шевченко претендовали всего шесть человек, среди которых и Литвин.

Литвин закончил исторический факультет этого вуза, а с 1996 года - профессор этого университета. Он является народным депутатом Украины нескольких созывов. В двух созывах был председателем ВРУ. С ноября 1999 года до 2002 года руководил Администрацией президента Леонида Кучмы. В СМИ его называют причастным к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Это уже не первая попытка Литвина занять кресло ректора КНУ. В предыдущий раз бывший политик был вынужден отказаться от этой идеи из-за общественного резонанса.

С 28 октября 2008 года ректором университета является Леонид Губерский. 20 октября 2015 года Губерский был переизбран на должность ректора.

25 ноября 2020-го в КНУ имени Тараса Шевченко прошел первый тур выборов ректора. На эту должность претендовали 10 кандидатов.

В декабре 2020 года во втором туре выборов ректора наибольшее количество голосов набрал проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров. Однако данных голосов не хватило для победы и назначения ректором. В связи с этим были назначены повторные выборы.

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Автор: Инна Андалицкая