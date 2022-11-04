В связи с вынужденными отключениями электроэнергии в Киевской области возможны перебои с водоснабжением.
Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, жителям Киевской области необходимо подготовиться к возможным перебоям с водой.
Жителей Киевщины просят пополнить запасы питьевой и технической воды. В случае отсутствия воды можно воспользоваться колонками.
Ситуация с водоснабжением Киевщины:
31 октября российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины - выпустили 50 ракет. Из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, в результате чего 80% потребителей столицы остались без водоснабжения.
1 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что плановых отключений водоснабжения в Киеве не будет.
Отключение света:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.
По состоянию на 4 ноября российские оккупанты серьезно повредили около 40% ТЭС, ТЭЦ и ГЭС Украины.
В Украине ввели стабилизационные отключения света по графикам, чтобы восстановить поврежденные энергообъекты.