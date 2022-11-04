Жителей Киевщины просят пополнить запасы питьевой и технической воды.

В связи с вынужденными отключениями электроэнергии в Киевской области возможны перебои с водоснабжением.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, жителям Киевской области необходимо подготовиться к возможным перебоям с водой.

Жителей Киевщины просят пополнить запасы питьевой и технической воды. В случае отсутствия воды можно воспользоваться колонками.

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Ситуация с водоснабжением Киевщины:

31 октября российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины - выпустили 50 ракет. Из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, в результате чего 80% потребителей столицы остались без водоснабжения.

1 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что плановых отключений водоснабжения в Киеве не будет.

Отключение света:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

По состоянию на 4 ноября российские оккупанты серьезно повредили около 40% ТЭС, ТЭЦ и ГЭС Украины.

В Украине ввели стабилизационные отключения света по графикам, чтобы восстановить поврежденные энергообъекты.

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