Мэр Киева Виталий Кличко совершил поездку на фронт и передал бойцам 7 воинских подразделений помощь от столичной громады - беспилотники, системы РЭБ и автомобили. Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Посетил наших защитников на Харьковском направлении и в Донбассе. Успел заехать в 7 бригад и передать необходимое оснащение от столичной громады. В общей сложности – почти 3 600 дронов, которые так необходимы на передовой. А также отвез системы РЭБ и автомобиля. Пообщался и поддержал бойцов", – сообщил Виталий Кличко.

В частности, он передал батальону "Свобода" бригады "Рубеж" НГУ более 200 Mavic 3Т, 300 FPV-дронов, 440 термальных FPV, 35 систем РЭБ, 3 вездехода "Арго" и бронированный внедорожник Humvee.

Также помощь от киевлян получили:

42 ОМБр - 400 FPV-дронов разных конфигураций;

3 ОШБр – 1000 FPV разных типов;

28 ОМБр Рыцарей зимнего похода - 400 FPV-дронов;

5 ОШБр - 200 БпЛА Mavic 3 Pro и 200 FPV;

100 ОМБр – 400 FPV;

63 ОМБр - 50 Mavic 3 Pro.

"Киев продолжает помогать нашим защитникам – и за средства громады, и в качестве благотворительной помощи. Ситуация на фронте очень сложная. Бойцы истощены, но бьются отважно и яростно. Помогаем нашим защитникам вместе!" - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что столица выделила в 2025 году из городского бюджета уже более 5,5 млрд грн на поддержку защитников.