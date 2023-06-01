Он призвал приобщиться к этой инициативе всех неравнодушных киевлян в качестве общественных уполномоченных по таким проверкам.

Киевская городская власть привлекает общественность к проверке доступа к укрытиям.

Об этом объявил мэр столицы Виталий Кличко. По данным мэра, полтора месяца назад Департаментом муниципальной безопасности КГГА был заключен меморандум о сотрудничестве по контролю за работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. По данным мэра, уже провели ряд совместных инспекций.

"Город призывает приобщаться к этой инициативе всех неравнодушных киевлян в качестве общественных уполномоченных по таким проверкам", - призвал он и добавил, что для присоединения надо обратиться на официальную электронную почту департамента муниципальной безопасности security@kyivcity.gov.ua.

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Гибель людей возле укрытия в Киеве

В ночь на 1 июня в Киеве произошла трагедия - во время воздушной тревоги люди бежали к укрытию, но погибли от обломков. Так, погибли две молодые женщины и ребенок. После этого в адрес столичных властей начали звучать обвинения в том, что в городе укрытия работают не надлежащим образом.

По словам начальника КМВА Сергея Попко,"ни один руководитель высшего или самого низкого звена в этом городе не имеет права снимать с себя ответственность до завершения следственных действий".

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