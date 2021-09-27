Майман утверждает, что нардеп организовал на него нападение.

Ветеран АТО Михаил Майман сообщил, что нападение на него, которое организовал нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, не удалось. А Кива, который заявлял, что Майману в Турции сломали позвоночник, фактически, сам подтвердил, что причастен к произошедшему.

Об этом Майман заявил в видеообращении из спортзала. На видео видно, что никаких повреждений у него нет.

"Нардеп Илья Кива прислал в Турцию своих наёмников, чтобы они сломали мне позвоночник. Но ребята с поставленной задачей не справились и сдали мне своего "заказчика", - рассказал он.

По словам ветерана АТО, он договорился с нападавшими, что они доложат Киве о выполненном заказе, и что Майман находится в больнице в тяжелом состоянии со сломанным позвоночником.

"Сам Кива, получив от своих исполнителей подтверждение выполненного заказа, поспешил опубликовать у себя в телеграм-канале, что на меня якобы напали представители "турецкой мафии", - отметил ветеран.

Действительно, вчера именно Илья Кива первым сообщил, что Михаилу Майману в Турции сломали позвоночник. Однако, как оказалось, исполнители заказа, ввели его в заблуждение.

"Я не удивился этому заказу, потому что сам знаю этого депутата от ОПЗЖ, а по совместительству кума Медведчука. Кива - сепаратист и ватник, который неоднократно заказывал людей, стрельбу по ресторану "Лео" из гранатомёта и стрельбу по дому в Бориспольском районе", - заявил Майман.

Напомним, конфликт Маймана с Кивой начался еще в 2015 году в АТО. Тогда Майман уличил Киву в "крышевании" наркоторговли и контрабанды на Донбассе.

В прошлом году Кива напал на Маймана в одном из ресторанов Киева, однако получил отпор.

Летом этого года Майман опубликовал видео, как Кива отдыхает в одном из самых дорогих отелей анталийского побережья - пятизвездочном Rixos Sungate. На кадрах видно, как нардеп боится общаться и фактически убегает от ветерана, выкрикивая угрозы.

Автор: Иван Бойко