На выделенные средства будет приобретена видеосистема для детской хирургии RUBINA 3D 4K в комплектации для проведения операций с максимальной безопасностью в режиме 3D-визуализации.

В рамках проекта "Детская надежда" от Киевстар и благотворительной платформы dobro.ua мобильный оператор дополнительно выделяет 10 миллионов гривень для приобретения медицинского оборудования для блока детских ожогов центра "Незламні" во Львове. Сейчас общая сумма помощи от компании для больницы составляет 20 миллионов гривень.

О предоставлении дополнительного благотворительного взноса сообщил Александр Комаров, президент компании Киевстар.

"Весной будет год с тех пор, как мы поддерживаем направление помощи детям с ожогами и помогаем создавать условия для лечения детей с тяжелыми термическими травмами здесь, в Украине. Я рад сообщить об очередном благотворительном взносе размером 10 миллионов гривень на новое медицинское оборудование для больницы", — сказал Александр Комаров, президент компании Киевстар.

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На выделенные средства будет приобретена видеосистема для детской хирургии RUBINA 3D 4K в комплектации для проведения операций с максимальной безопасностью в режиме 3D-визуализации. Также медицинскому учреждению передадут аппарат криохирургический Cryo-S Painless, позволяющий осуществлять временное замораживание периферийных нервов во время оперативных вмешательств и избегать боли в послеоперационном периоде.

"Лечение и реабилитация детей во время войны является действительно стратегическим вопросом для всей страны, поэтому мы уделяем ему особое внимание. И новое оборудование, которое мы получили благодаря компании Киевстар, значительно облегчит процесс лечения детей с ожогами и позволит нам максимально быстро выписывать их домой. Спасибо мобильному оператору за постоянную поддержку", — отметил Олег Самчук, руководитель Первого медобъединения Львова.

Напомним, что благодаря ранее выделенным средствам в течение 2023 года центру была передана кровать для лечения ожогов, наркозно-дыхательный аппарат, хирургические инструменты, электрохирургический аппарат, анализатор для лабораторных исследований и лазер для шлифования послеожоговых рубцов.

Присоединиться к инициативе и внести свой вклад можно на сайте проекта.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2023 года обслуживал более 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара-международная группа VEON (штаб-квартира в Нидерландах). Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.