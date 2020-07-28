Киевлянин за 10 тысяч долларов "продавал" место на кладбище (фото)

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

В Киеве задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов обещал оформить разрешение на захоронение умершего на полузакрытом столичном кладбище.

Читайте такжеСБУ задержала одного из фигурантов дела о "пленках Ермака" (фото, видео)Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам следствия, подозреваемый, используя личные связи, пообещал гражданину, у которого умерла родственница, повлиять на должностных лиц коммунального предприятия с целью получения разрешения на ее захоронения на территории кладбища, расположенного в Деснянском районе Киева.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления, добавили в прокуратуре.

Ранее УНИАН писал, что в Киеве заместителя начальника военкомата задержали на взятке.

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