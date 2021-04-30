В частности, запрещается и дальше проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания.

Власти Киева напомнили, какие запреты будут действовать в городе с 1 мая в связи с переходом из «красной» в «оранжевую» зону эпидемической безопасности.

Соответствующая информация размещена на сайте киевских властей.

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Как отмечается, в соответствии с решением Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 1 мая в Киеве отменяется «красный» уровень эпидемической опасности. Для обеспечения ограничительных мер, соответствующих «оранжевому» уровню эпидопасности, с 00:00 1 мая на территории Киева будут действовать ряд запретов, которые зафиксированы в протоколе № 5 заседания городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Что будет запрещено

Запрещается: нахождение в общественных зданиях и сооружениях, транспорте без одетых защитных масок; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольное оставление места самоизоляции, обсервации; проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50% мест; работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50% мест; перевозки в транспорте пассажиров более 50% от количества мест, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Также под запретом проведение дискотек, работа ночных клубов, праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания; работа общепита после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов с собой; размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее 2 м между столами и более чем 4 человек за столом; обслуживание посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 м, соблюдение масочного режима и организация централизованного сбора использованных масок.

Кроме того, запрещается деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью; посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и персонала; проведение в учебных заведениях массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей; деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей больше, чем 1 человек на 10 кв. м, бассейнов - если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек - для спортивных тренировочных групп; посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.

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Что заработает

С 1 мая в столице возобновит работу в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических ограничений, общественный транспорт. Также начнут работать учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

5 мая город возобновит учебный процесс в заведениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

Отмечается, что в Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Пасхи. В частности, город призывает проводить массовые богослужения на Пасху в режиме видеотрансляции, а освящение пасхальных корзин - на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических мер, в том числе обеспечением соблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими.

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Автор: Инна Андалицкая