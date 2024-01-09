Самолет авиакомпании МАУ подвергся атаке в 2020 году, в Иране заявляют, что ракеты были выпущены по ошибке.

Украина, Канада, Швеция и Великобритания подали жалобу в Международную организацию гражданской авиации ООН (ICAO) против Ирана за сбитие пассажирского самолета Boeing-737-800 NG в 2020 году, в результате чего погибли 176 человек, среди которых были 11 украинцев. Об этом информирует Al Jazeera.

Отмечается, что четыре страны, граждане которых были на борту самолета авиакомпании МАУ, обвинили Тегеран в "использовании оружия против гражданского самолета в полете в нарушение своих международных правовых обязательств". В странах заявили, что начали "процедуру урегулирования спора" с ICAO в Монреале (Канада).

"Этот шаг стал важным шагом в нашей приверженности тому, чтобы семьи жертв, пострадавших от этой трагедии, получили справедливость, которой они заслуживают", – сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Издание напоминает, что страны уже подали иск в Международный суд ООН в Гааге, требуя от Ирана возмещения семьям жертв. Они заявили, что Иран "не смог провести беспристрастное, прозрачное и справедливое уголовное расследование и судебное преследование в соответствии с международным правом".

Катастрофа пассажирского Boeing авиакомпании МАУ

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, 176 человек погибли. Сначала иранские СМИ сообщили, что лайнер упал из-за технических неисправностей незадолго после взлета. Впоследствии арабский канал Al Hadath распространил информацию о том, что украинский Боинг 737 был "нечаянно сбит" иранскими ПВО.

Через несколько дней президент Ирана Хасан Роухани подтвердил, что Тегеран признает ошибку своего ПВО, и "глубоко сожалеет" о сбитии украинского самолета.

В январе 2022 года Иран заявил о готовности к двусторонним переговорам относительно сбитого лайнера.

В апреле 2023 года в Иране вынесли приговор 10 военным за сбитие самолета МАУ.

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