Ему грозит до 6 лет заключения.

Сотрудники Киберполиции в Кировоградской области разоблачили предполагаемого организатора нелегального ОТТ-сервиса, название которого пока не разглашается в интересах следствия.

13.11.2020 сотрудники полиции с привлечением спецподразделения провели санкционированные судом обыски у фигуранта, изъяв более чем полусотни серверов, компьютерную технику, мобильные телефоны, маршрутизаторы, жесткие диски, флеш-накопители и документацию.

Уголовное производство было инициировано по обращению группы 1+1 media, интересы которых представляет Smartsolutions Law Group и «Медиа Группы Украина». Размер нанесенного этим правообладателям ущерба достигает 7 млн. грн.

Сергей Чернящук, эксперт по вопросам интеллектуальной собственности «Медиа Группы Украина», комментирует: «Как правообладатель мы постоянно обнаруживаем пиратские сервисы, которые нарушают права интеллектуальной собственности нашей компании, но впервые сталкиваемся с таким беспечным и самоуверенным медиа-пиратом. Поэтому прекращение незаконной деятельности данного пиратского сервиса для нас так же важно, как и привлечение организаторов к строгой уголовной ответственности».

Как сообщают адвокаты Smartsolutions Law Group, деятельность пиратского ресурса была организована с размахом, в частности, сервис предоставлял зрителям нелегальный доступ к сотням телевизионных каналов за довольно символическую плату на месяц, не заключая никаких лицензионных договоров с правообладателями. Услугами ресурса пользовалось около миллиона абонентов из разных стран, следовательно выручка теневого бизнеса достигала не менее 1 миллиона долларов США ежемесячно.

Наряду с украинскими телеканалами зрители имели доступ к каналам «Россия 1», «НТВ», «СТВ», «Первый канал», «Рен-ТВ», «Звезда», «НТВ-Планета», «ТВЦ» и других телеканалов страны-агрессора, вещание которых в Украине ограничен.

При этом некоторые платежные системы принимали от украинских абонентов оплату услуг нелегального ОТТ-сервиса без каких-либо ограничений.

Вячеслав Миенко, руководитель инициативы "Чистое небо", комментирует это дело: «Похоже, что на этот раз киберполиция действительно поймала "большую рыбу", тем сложнее и интереснее будет этот кейс. Конечно, мы должны дождаться результатов технической экспертизы изъятого оборудования и объявления подозрения в совершении преступления. Уверены, что будет подтверждено нарушение прав и других правообладателей, которые, надеюсь, присоединятся к этому уголовному производству».

Вячеслав отметил, что особенностью ситуации является также то, что этот ресурс не только нарушал права интеллектуальной собственности, а по предварительным данным еще и распространял «запрещенные» телеканалы страны-агрессора. Такие действия представляют опасность для информационного пространства Украины, и этот вопрос должен привлечь внимание как профильного министерства, так и Службы безопасности Украины.

"Мы всегда отмечали, что пиратские сервисы - это не только о коммерческих интересах правообладателей, а часто это вопрос национальной безопасности. Соответствующие обращения относительно перечня таких ресурсов неоднократно направлялись нами в компетентные органы, но действенной реакции до сих пор нет.

Несмотря на все, мы настроены идти до конца в защите своих прав, несмотря на любые сложности и, безусловно, благодарны киберполиции за качественную работу», - резюмирует Вячеслав Миенко.

Как отмечают сотрудники Киберполиции в Кировоградской области, за нарушение прав интеллектуальной собственности организатору ресурса грозит до 6 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

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Автор: УНИАН