Нормы действуют для учебных заведений на всей территории Украины, поскольку последние изменения в правилах карантина отменяют деление на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны эпидемической опасности.

В Министерстве образования и науки дали разъяснения, какие именно нормы будут действовать для учебных заведений после решения правительства о введении в Украине карантина выходного дня.

Читайте такжеКарантин выходного дня: стало известно, какие ограничения будут действовать в Киеве в ближайшие дниОб этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

"Отныне на всей территории Украины запрещено посещать учебные заведения группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования, а также посещать отдельные категории учреждений, 50% учащихся и персонала которых находятся на самоизоляции из-за контакта с пациентом, у которого подтвердили COVID-19", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что эти нормы действуют для учебных заведений на всей территории Украины, поскольку последние изменения в правила карантина отменяют деление на отдельные зоны эпидемической опасности - зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Карантин выходного дня

12 ноября Кабинет министров обнародовал постановление № 1100 от 11 ноября, которым отменяется адаптивный карантин с делением на зоны и вводится общенациональный карантин выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника с 14 до 30 ноября.

В частности, в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.п.

Также запрещена деятельность субъектов хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания.

Кроме того, запрещается проведение всех массовых культурных, концертных, социальных, религиозных, рекламных мероприятий с участием более 20 человек; деятельность театров и кинотеатров заполненностью кинозалов или залов более 50% мест; деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. м.

Работать будут магазины с продуктами питания, аптеки и ветеринарные аптеки, медучреждения, АЗС и СТО, банки, почтовые отделения.

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Автор: Юлия Петриченко