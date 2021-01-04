На обустроенной локации с катком, каруселями и фотозоной наблюдались очереди.

Сотни киевлян собрались на новогодние гуляния возле Офиса президента, несмотря на отмену массовых мероприятий в связи с действием карантинных ограничений.

Читайте такжеЗа неделю до локдауна: в сети показали заполненный людьми и транспортом центр Киева (видео)Об этом пишет "Обозреватель".

Отмечается, что на обустроенной локации с катком, каруселями и фотозоной были очереди. При этом киевляне не соблюдали дистанцию, и некоторые из них были без защитных масок.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые будут действовать до 28 февраля 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН