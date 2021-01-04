Киевляне празднуют Новый год / скриншот с видео

Сотни киевлян собрались на новогодние гуляния возле Офиса президента, несмотря на отмену массовых мероприятий в связи с действием карантинных ограничений.

Читайте такжеЗа неделю до локдауна: в сети показали заполненный людьми и транспортом центр Киева (видео)Об этом пишет "Обозреватель".

Отмечается, что на обустроенной локации с катком, каруселями и фотозоной были очереди. При этом киевляне не соблюдали дистанцию, и некоторые из них были без защитных масок.

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Автор: УНИАН