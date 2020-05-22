В Киевской области пока не будут ослаблять карантин

В области число новых случаев COVID-19 за последние 7 дней превышает установленный показатель.

В Киевской области пока не будут ослаблять карантинные ограничения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской облгосадминистрации.

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Как отмечается, решение об ослаблении карантина принимают с учетом оценки эпидемической ситуации в регионе одновременно по трем признакам:

- инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения). Должен составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения.

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель меньше 50 %.

- среднее количество ПЦР-тестов. Нужно более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Сообщается, что на сегодня в Киевской области инцидентность составляет 13,9 чел. на 100 тыс. населения (нужно меньше 12). Загруженность коек 8,9 % (нужно меньше чем 50%), среднее количество ПЦР-тестирования 19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).

"Из-за того, что один из необходимых факторов (а именно – инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

В случае ее улучшения, решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий будет принято немедленно.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах. В частности, с 25 мая будет позволена работа метрополитенов и детских садов.

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