Никаких двойных стандартов: Ткаченко предлагает изменить работу клубов и театров во время карантина

Глава Минкульта предложил изменить работу учреждений культуры во время адаптивного карантина.

Работа ночных клубов в Украине должна быть запрещена после 22:00, а во всех учреждениях культуры наполненность должна достигать 50%.

Такие изменения предлагает ввести на время карантина глава Минкульта Александр Ткаченко.

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"Продолжаем отстаивать право индустрии на нормальную работу без двойных стандартов и избирательного принципа... Относительно ночных клубов. На мой личный взгляд, их работа должна быть запрещена после 22:00. Тотальное несоблюдения социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции, неконтролируемое собрание людей, безответственность сегодня – десятки и сотни новых больных завтра", - написал в своем Facebook Ткаченко.

По его словам, решение относительно учреждений культуры должны приниматься Кабмином, а не на местах: "Пока мы рассаживаем зрителей в шахматном порядке и ограничиваем их график до 22:00, кто-то устраивает пиры во время карантина. И такие ночные беспорядки — личные дивиденды для местной власти. Нужен единый орган надзора и контроля", - написал Ткаченко.

Также глава Минкульта настаивает на упрощении визитов иностранцев по приглашению учреждений культуры.

"Давайте откровенно, гастролеров-деятелей культуры единицы/десятки, а значит они точно не представляют угрозу для самой ситуации. Однако, для отрасли это изменение чрезвычайно важно", - уверен Ткаченко.

Он также добавил, что исключения относительно возможности работы кинотеатров при 50% заполненности и «шахматкой» должны быть расширены на все учреждения культуры: оперы, филармонии, театры, концертные площадки и т. д

Как сообщал УНИАН, Кабмин Украины принял решение о запрете работы ночных увеселительных заведений после 23:00.

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