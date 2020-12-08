В иске он отмечает, что финансирование профилактических и противоэпидемических мер должно осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов.

Киевлянин судится с Киевской городской госадминистрацией из-за необеспечения его медицинскими масками на период карантина.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, по данному иску открыто производство.

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"Истец просит суд признать незаконными действия КГГА, которая не обеспечила его медицинскими масками на период карантина с целью защиты от острой респираторной болезни COVID-19. Житель Киева обратился в суд, так как считает, что финансирование профилактических и противоэпидемических мер должно осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов", - говорится в сообщении.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

В суде напомнили, что в производстве ОАСК уже находится дело по иску к Кабинету министров о необеспечении истца на период карантина медицинскими масками.

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Автор: Антонина Доломанжи