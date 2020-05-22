Washington Post: Украинцам приходится бояться коронавируса и войны одновременно

Опрос свидетельствует, что вооруженный конфликт не позволяет Украине сконцентрироваться на борьбе с пандемией.

В разгар битвы с COVID-19, где лежит та точка, в который люди начинают думать, что лекарство хуже, чем сама болезнь? Новый опрос в Украине свидетельствует, что для стран в состоянии войны экономические страхи - это не единственная проблема.

Угрозы для национальной безопасности могут создать серьезные препятствия для замедления распространения вируса. Об этом на страницах Washington Post пишут профессор политологии и международных отношений Джорджтаунского университета Генри Хейл, главный научный сотрудник отдела етнонационалных исследований НАН Украины Владимир Кулик, старший лектор политологии Университета Манчестера Ольга Онуч, а также директор Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине и профессор Оксфордского университета Гвендолин Сесс.

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Они замечают, что всем странам приходится идти на краткосрочные уступки в выборе между битвой против вируса и сохранением экономики. Целью авторов исследования было проверить приоритеты людей в стране, которая также вынуждена иметь дело с угрозой для безопасности. А такая ситуация касается многих стран в мире. Украина тоже среди них. Для ее граждан не только экономические выборы сложны (авторы зафиксировали, что по состоянию на апрель 2020 года 58% граждан переживали трудности с покупкой одежды). Война с российскими силами на Донбассе унесла жизни более 14 тысяч человек с 2014 года.

Чтобы узнать, какие приоритеты расставляют украинцы в ситуации, когда нужно бороться с пандемией, авторы провели исследование в партнерстве с КМИС. Украинский институт включил их вопросы в свой опрос, который был проведен 22-24 апреля в телефонном режиме среди 2024 взрослых жителей Украины. Это позволило подтвердить, что пандемия действительно пугает украинцев. Результаты показали, что большинство людей в стране (57%) "очень" или "в определенной степени" боятся контакта с коронавирусом. Но 17% людей ответили, что "не боятся" вируса, а еще 23% сказали, что "вообще не боятся". В то же время, подавляющее большинство убеждено, что меры правительства, нацеленные против коронавируса, нужно смягчить из соображений безопасности и экономики.

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На самом деле только 31% населения готов бороться с пандемию несмотря на экономическую цену. 19% отдают предпочтение экономке, а не борьбе с COVID-19. 26% украинцев считают важнее безопасность и территориальную целостность, чем антипандемические мероприятия. А 20% считают, что вопросы безопасности и территории не должны ограничивать битву против коронавируса вообще.

Потенциальные ограничения обусловлены не только бюджетом, но и вниманием правительства к тому, как и где мобилизовать медицинский персонал, а также военной активностью, которая подрывает социальное дистанцирование.

Авторы отмечают, что негативное влияние войны включительно с той, которая идет между Россией и Украиной, на здоровье населения ни для кого не будет секретом. И это влияние выходит далеко за пределы территории боевых действий. Опрос показал, что война может сделать борьбу с пандемией политически сложнее.

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Более того, в странах, таких как Украина, определенная часть населения не доверяет власти. И это население может выступить против мер правительства, нацеленных против пандемии, боясь, что коронавирус используют как оправдание для уступок, последствия которых будут хуже, чем от болезни.

Такая возможность дает причины агрессорам, таким как Россия, не смягчать свое давление. Поддерживая угрозы для безопасности, они могут ослабить борьбу с болезнью, тем самым вызывая небоевые потери и усиливая политическое напряжение.

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